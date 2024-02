Digital Media Manager permet de gérer facilement les fichiers multimédias

Digital Media Manager est un logiciel Philips qui permet de transférer facilement des fichiers vidéo, photo et musicaux de votre périphérique à votre ordinateur et vice-versa. Le logiciel reconnaît votre périphérique lorsqu'il est connecté à l'ordinateur. Vous pouvez facilement transférer des fichiers entre votre ordinateur et différents périphériques Philips par simple pointer-cliquer.