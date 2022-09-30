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Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
4.3
sur 6
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
ID1072
30/09/2022
Suisse
Acheteur vérifié
un rasage d'excellence
Simple, pratique et extrêmement efficace. A recommander sans modération.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Basou 1
08/04/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon rasage à sec ou mouillé
Super à l'emploi, Vite et bien, et c'est possible de le nettoyé sous l'eau
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Potch1
31/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
très effocace
le rasage est facile et fait de près. La batterie tient longtemps sans recharge Le nettoyage est simple. En bref un bon produit, efficace et qui me satisfait entièrement.
Avantages
simple et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.