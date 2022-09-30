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Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage**. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.
Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie modifie automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour suivre les contours de votre visage. Bénéficiez d'un contact optimal avec la peau pour un rasage impeccable et confortable.
4.3
sur 6
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
ID1072
30/09/2022
Suisse
Acheteur vérifié
un rasage d'excellence
Simple, pratique et extrêmement efficace. A recommander sans modération.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Basou 1
08/04/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon rasage à sec ou mouillé
Super à l'emploi, Vite et bien, et c'est possible de le nettoyé sous l'eau
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Potch1
31/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
très effocace
le rasage est facile et fait de près. La batterie tient longtemps sans recharge Le nettoyage est simple. En bref un bon produit, efficace et qui me satisfait entièrement.
Avantages
simple et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.