Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche
Assistance
S7783/59
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Guide de mise en route
Data Act Document
Tout (13)
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
SmartClick accessoryBrosse nettoyante pour le visage
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Cartouche Quick Clean Pod
ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Tondeuse nez
ShaversSocle de charge
ShaversModule de nettoyage
Shaver Pochette
ShaversCapot de protection
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
Shaver series 5000Bloc inférieur de l'unité de rasage
Shaver 7000Support
Shavers Brosse nettoyante
ShaversBrosse nettoyante
SH71Têtes de rasage de rechange
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Je ne parviens pas à connecter mon rasoir Philips à l'application GroomTribe
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider