Charge rapide de 6 minutes pour 60 minutes de lecture

Parfois, vous avez besoin de votre baladeur GoGEAR pour écouter de la musique pendant votre trajet de chez vous au bureau ou pour une petite course, mais vous vous apercevez que vous avez oublié de le charger pendant la nuit. Avec Fast Charge, dites au revoir à la frustration et à l'ennui d'un trajet silencieux. Cette solution Philips, intelligente et pratique, vous permet de connecter votre GoGEAR à votre PC ou votre chargeur USB pendant 6 minutes, puis d'écouter ensuite votre musique pendant 60 minutes ! Fast Charge fonctionne avec des niveaux de courant plus élevés et fournit à votre batterie lithium-ion la puissance nécessaire pour vous dépanner en un instant… et continuer d'écouter votre musique en toutes circonstances.