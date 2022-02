Son puissant, incroyablement clair

Élégant et portable, le Philips Shoqbox SB7300/12 produit un son étonnamment ample et clair, avec des basses profondes, le tout sans fil via Bluetooth. Doté de 4 haut-parleurs, bénéficiant de la technologie wOOx, et fabriqué en aluminium, le Shoqbox est clairement conçu pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Voir tous les avantages