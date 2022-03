Logiciel PC pour personnaliser votre interface utilisateur

Un logiciel PC est inclus dans l'emballage pour personnaliser l'interface utilisateur de la télécommande, c'est-à-dire pour créer vos propres écrans et définir votre style personnel. Une fois le logiciel installé et l'interface utilisateur créée, téléchargez cette dernière vers la télécommande via l'entrée RS-232, le port USB ou la connexion sans fil.