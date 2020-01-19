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Arrêté
SCD871/26
3.8
sur 6
298
Avis
Serwin
19/01/2020
Suisse
Rien à dire, parfait !
Avis précédent à 1* très surprenant, nous n'avons rencontré aucun souci. Tout fonctionne à merveille et nous all en acheter un autre pour notre grande de 4 ans.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique
Nimaw
16/09/2021
France
Acheteur vérifié
Bébé dort en toute sécurité et je suis rassurée !
Ce produit me convient en tous points. Bébé dort dans sa chambre à l'étage pendant que je suis au rez-de-chaussée. Je vaque à mes occupations sans soucis. La vidéo est nette en un coup d'œil je vois très bien bébé et le son très clair donc la surveillance se fait sans problèmes. Je recommande ce produit à tout les parents qui angoissent de laisser leur bébé dormir seul dans sa chambre.
Avantages
La connection se fait très bien entre l'étage et le rez-de-chaussée.
Contre
Obligé de laisser le bloque caméra branché.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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Lestif
20/06/2021
France
Fait partie de la promotion
Tout ce qu'on attendait d'un écoute bébé
Produit conforme au descriptif. La qualité du micro et de l'audio est impeccable, autant le jour que la nuit. Les mélodies intégrés permettent d'endormir le bébé facilement , et la batterie intégrée permet de ne pas laisser l'écoute bébé branché. Il présente un excellent rapport qualité prix.
Avantages
Bonne caméra, sensibilité sonore, batterie intégrée
Contre
Angle de caméra plutôt faible , caméra pas rotative
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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