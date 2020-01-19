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        Arrêté

        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Avis
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        3.8

        sur 6

        298

        Avis

        19/01/2020

        Suisse

        Suisse

        Rien à dire, parfait !

        Avis précédent à 1* très surprenant, nous n'avons rencontré aucun souci. Tout fonctionne à merveille et nous all en acheter un autre pour notre grande de 4 ans.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique

        16/09/2021

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Bébé dort en toute sécurité et je suis rassurée !

        Ce produit me convient en tous points. Bébé dort dans sa chambre à l'étage pendant que je suis au rez-de-chaussée. Je vaque à mes occupations sans soucis. La vidéo est nette en un coup d'œil je vois très bien bébé et le son très clair donc la surveillance se fait sans problèmes. Je recommande ce produit à tout les parents qui angoissent de laisser leur bébé dormir seul dans sa chambre.

        Avantages

        La connection se fait très bien entre l'étage et le rez-de-chaussée.

        Contre

        Obligé de laisser le bloque caméra branché.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique

        20/06/2021

        France

        France

        Tout ce qu'on attendait d'un écoute bébé

        Produit conforme au descriptif. La qualité du micro et de l'audio est impeccable, autant le jour que la nuit. Les mélodies intégrés permettent d'endormir le bébé facilement , et la batterie intégrée permet de ne pas laisser l'écoute bébé branché. Il présente un excellent rapport qualité prix.

        Avantages

        Bonne caméra, sensibilité sonore, batterie intégrée

        Contre

        Angle de caméra plutôt faible , caméra pas rotative

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Baby monitor SCD845/26 Écoute-bébé vidéo numérique

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