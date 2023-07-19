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3 biberons
Sucette ultra-douce
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
4.3
sur 6
18
Avis
94%
recommandent ce produit
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Avantages
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Contre
Keine, alles bestens
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Avantages
Größe, Sauger, Material
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
JaSpr
14/07/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Ich bin super zufrieden
Ich finde dieses Flaschen-Set wirklich toll. Meine kleine Maus nimmt sie super an. Leider muss ich immer mal zwischen Stillen und Flaschenfütterung wechseln und das klappt mit diesen Flaschen wirklich toll. Das habe ich so nicht erwartet und überrascht mich sehr. Die Qualität und das Design der Flaschen machen auch wirklich was her. Ich bin etwas skeptisch was die Nutzung von Plasteflaschen angeht, umso schöner, dass es sich hier um Glasflaschen handelt. Diese kann man ohne schlechtes Gewissen nutzen. Ich bin super zufrieden und würde die Flaschen wirklich weiter empfehlen.
Avantages
Akzeptanz vom Baby, Qualität, Innovativ, Glasflaschen
Contre
Meckern auf hohem Niveau und nur wenn ich etwas finden muss --> die Flaschen sind recht schwer
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011