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Arrêté
4.7
sur 6
733
Avis
99%
recommandent ce produit
lafamilletesteuse
09/10/2025
Suisse
Fait partie de la promotion
Super tétines! mon fils les adore
Super tétines, mon fils les adore! La texture est douce, les couleurs sont vraiment sympa, très sobre. Il les as tout de suite adoptées alors qu'il utilise actuellement une autre marque. Je les trouve juste un peu petite par rapport aux offres des concurrents
Avantages
Texture douce, couleurs sympa
Contre
un peu petite par rapport aux offre des concurrent
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce
Lolo02
19/10/2025
France
Fait partie de la promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Bibou1070
18/10/2025
France
Fait partie de la promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Avantages
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce