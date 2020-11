Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile

Idéal pour écouter de la musique et passer des appels lorsque vous êtes en déplacement, le casque Bluetooth® intra-auriculaire SHB5800 dispose de haut-parleurs conçus avec précision pour des basses puissantes et un son équilibré. Il offre également des embouts confortables, un appairage NFC facile par simple contact, et des matériaux IPX2 résistants à l'humidité et à la sueur. Voir tous les avantages