Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel

La technologie Bluetooth permet de se passer des fils et des câbles. Bluetooth étant une norme internationale, les périphériques Bluetooth de différents fabricants peuvent donc communiquer entre eux grâce à des profils Bluetooth partagés. HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP (Handsfree Profile, profil mains libres) sont les profils nécessaires aux fonctions classiques d'un casque Bluetooth. Si votre téléphone portable est compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth), ce casque est fait pour vous. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.