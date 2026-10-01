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Arrêté
SHE2405WT/00
Disponible à partir
Affirmez votre style
Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Blanche
Intra-auriculaire
Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.
Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour un maintien optimal.
Notation globale