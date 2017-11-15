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Arrêté
SHE9100SL/00
Son précis
Le casque Philips SHE9100 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts proposées assurent confort et maintien.
HP 8,6 mm/conception semi-fermée
Intra-auriculaire
Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.
Matériau idéal, le néodyme produit un champ magnétique puissant, pour une bobine acoustique plus sensible, un meilleur rendu des basses et un son de meilleure qualité. Le nouveau design des haut-parleurs de 8,6 mm en néodyme offre une meilleure réactivité aux hautes fréquences et un son parfaitement clair.
Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.
3.5
sur 6
4
Avis
Schaf
15/11/2017
Deutschland
Langlebig, guter Klang
Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer
greenpush
05/07/2015
Deutschland
ein her
der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer
Quadcom
12/07/2016
United Kingdom
Nice but less than expectations
Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear Headphones
Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear Headphones