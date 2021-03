Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

N'augmentez plus le volume dans des endroits bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les coussinets parfaitement hermétiques réduisent considérablement le bruit et permettent ainsi d'obtenir un son de qualité équivalente avec un volume plus faible. La durée de vie des piles est par conséquent accrue.