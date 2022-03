Le réglage acoustique iLab Philips restitue un son profond et puissant

La profondeur du champ audio de ces écouteurs est minutieusement réglée par le iLab Philips pour une expérience sonore inoubliable. La technologie iLab assure une excellente qualité audio des plus basses fréquences et aide à créer un son plus équilibré et précis que celui offert par les écouteurs traditionnels.