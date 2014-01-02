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Arrêté

Casque arceau

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Son puissant

Puissance du son et des basses grâce à une gestion de puissance de 1 000 mW et des transducteurs en néodyme de 32 mm. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

Voir tous les avantages

Contrôle de style DJ

Son puissant

  • Contrôle de style DJ

  • Rouge

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Transducteur de 32 mm pour un son puissant et dynamique

Transducteur de 32 mm pour un son puissant et dynamique

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000RD Headband headphones

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15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

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04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

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