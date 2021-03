Pliable à plat pour faciliter le transport

Pratique en déplacement, ce casque arceau est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Avec sa conception astucieuse et ses composants, telles que ses charnières solides, choisis avec soin, les différents éléments du casques sont faciles à manipuler. Le SHL3100 est pliable à plat, tandis que les casques SHL3200 et 3300 plus haut de gamme sont encore plus compacts une fois pliés.