Fonction de suivi automatique du visage

Le système de pointe intégré à l'appareil photo détecte automatiquement votre visage et déplace l'objectif pour que celui-ci suive vos mouvements. Votre visage reste centré même si vous bougez durant une vidéoconférence. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté d'expression et pouvez converser plus naturellement.