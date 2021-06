Pixel Plus 2 : plus de détails, de profondeur et de clarté...

Avec Pixel Plus 2, votre webcam offre des images naturelles et ultranettes, d'un niveau de détails impressionnant. Ce résultat est dû à la puissance du processeur Pixel Plus 2 : une technologie innovante de traitement des images télévisées, adaptées aux vidéos visualisées sur PC. Elle permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.