Deep Color™

Prend en charge des profondeurs de couleur de 30 bits, 36 bits et 48 bits (RVB ou YCbCr), permettant ainsi à la HDTV d'afficher non plus des millions, mais des milliards de couleurs. Permet d'augmenter le niveau de contraste. Supprime les bandes s'affichant à l'écran pour des transitions douces et de subtiles gradations entre les couleurs.