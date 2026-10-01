Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
TAFT1/10
Conçue pour une haute fidélité
La platine vinyle Bluetooth® FT1 vous invite à savourer pleinement la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé sous pression fait tourner les vinyles avec finesse, et un lecteur CD est également intégré. Vous pouvez l’installer et écouter votre musique avec ou sans fil.
Platine vinyle et lecteur CD
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Composants de haute qualité
Sortie auxiliaire RCA, prise casque
Albums. EP. Singles. La platine vinyle Philips Fidelio FT1 est fabriquée avec des composants de haute qualité afin que vous puissiez profiter au mieux de vos disques pendant de nombreuses années. Vous pouvez écouter vos vinyles à 33 1/3 ou 45 rpm : il suffit de tourner le bouton de commande tactile à 2 vitesses pour sélectionner la bonne vitesse, puis d’abaisser l’aiguille.
Qu’il s’agisse d’un ancien CD de compilation d’autrefois ou d’une nouveauté, glissez le disque argenté dans le tiroir frontal et profitez de la musique qui vous est chère. Le lecteur CD intégré accepte tous les formats de CD, et l’écran LED net affiche les informations sur les pistes et la lecture.
La FT1 s’appaire rapidement avec vos enceintes ou votre casque sans fil via Bluetooth®. Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser les disques et CD que vous écoutez sur autant d’enceintes compatibles que vous le souhaitez, ce qui est idéal pour les fêtes. La prise en charge du codec LC3 vous garantit le meilleur son possible.
Notation globale
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.