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TAT2149WT/00
La puissance compacte
Avec leur design ultra-confortable et compact, ces écouteurs True Wireless sont élégants et agréables à porter toute la journée. Ils offrent un son exceptionnel et des basses puissantes à volume réduit. Vous sortez ? Le boîtier s'attache même à votre porte-clés !
Écouteurs True Wireless au design compact
Boîtier de charge pour porte-clés
Un son naturel, des basses dynamiques
Appels clairs
Nos écouteurs True Wireless les plus compacts affichent un design discret qui s'adapte parfaitement à vos oreilles, pour un confort exceptionnel toute la journée. Les écouteurs se placent dans l'oreille externe : adieu la pression dans votre conduit auditif ! Besoin de plus de maintien ? Faites votre choix parmi les trois tailles d'embouts en silicone (inclus).
Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume pour optimiser le son diffusé par les haut-parleurs de 10 mm. Activez Dynamic Bass sur l'écouteur gauche ou dans l'application Philips Headphones pour profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.
Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.
Notation globale