Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
XV1210/01
Kit de rechange pour aspirateur sans sac série 1000*
Kit de rechange compatible avec l'aspirateur sans sac série 1000*. Ce kit contient les filtres d'évacuation et de moteur. Il est recommandé de remplacer les filtres tous les ans.
1 filtre de moteur lavable
1 insert en mousse lavable
1 filtre d'évacuation
Le kit contient 1 filtre d'évacuation. Il piège les poussières fines avant de rejeter l'air dans la pièce. Résultat : l'air est pur et exempt de poussières.
Ce kit contient 1 filtre de moteur lavable. Il offre un niveau élevé de filtration empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable.
Ce kit contient 1 filtre-insert en mousse lavable. Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable.
Notation globale