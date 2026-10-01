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  • Kit de rechange pour aspirateur sans sac série 1000*
  • Kit de rechange pour aspirateur sans sac série 1000*

Filtre de rechange XV1210/01Filtre de rechange

XV1210/01

Kit de rechange pour aspirateur sans sac série 1000*

Kit de rechange compatible avec l'aspirateur sans sac série 1000*. Ce kit contient les filtres d'évacuation et de moteur. Il est recommandé de remplacer les filtres tous les ans.

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Filtres de rechange d'origine Philips

Kit de rechange pour aspirateur sans sac série 1000*

  • 1 filtre de moteur lavable

  • 1 insert en mousse lavable

  • 1 filtre d'évacuation

Filtre d'évacuation

Filtre d'évacuation

Le kit contient 1 filtre d'évacuation. Il piège les poussières fines avant de rejeter l'air dans la pièce. Résultat : l'air est pur et exempt de poussières.

Filtre de moteur lavable

Filtre de moteur lavable

Ce kit contient 1 filtre de moteur lavable. Il offre un niveau élevé de filtration empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable.

Filtre en mousse lavable

Filtre en mousse lavable

Ce kit contient 1 filtre-insert en mousse lavable. Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable.

Spécificités Techniques

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