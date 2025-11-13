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Kit de rechange compatible avec l'aspirateur sans sac série 1000*. Ce kit contient les filtres d'évacuation et de moteur. Il est recommandé de remplacer les filtres tous les ans.

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  • 13 November 2025

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