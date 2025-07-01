La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle

Pour les tire-laits mains libres portables Philips Avent Natural Care et les tire-laits électriques mains libres Philips Avent uniquement
Si votre téterelle ou votre insert n'est pas à la bonne taille, cela peut réduire l'efficacité de l'extraction du lait.
Voici quelques signes indiquant qu'il faut peut-être changer de taille :
- Peu ou pas d'extraction de lait
- Inconfort lors de l'utilisation du tire-lait
- Frottement excessif sur les mamelons
Pour le tire-lait électrique mains libres portable Philips Avent Natural Care, consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert ? »
Pour le tire-lait électrique mains libres Philips Avent, consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert ? »