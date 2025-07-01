ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle

Si l'aspiration de votre tire-lait Philips Avent est faible, inexistante ou insuffisante, ou si votre tire-lait n'extrait pas efficacement le lait, suivez les étapes ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance