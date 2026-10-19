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La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement

Si la canule de votre Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas du manche ou si elle se casse facilement, consultez les solutions ci-dessous pour résoudre ce problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8494/03, HX8494/01, HX3042/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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