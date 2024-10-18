Je n’obtiens pas de bons résultats avec mon Philips Lumea

Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Si vous n’êtes pas satisfait(e) des résultats d’épilation de votre Philips Lumea, veuillez suivre les consignes suivantes :
Lisez la suite pour en savoir plus.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI933/00, BRI983/00, BRI932/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips