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Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants

Si vous constatez que les plats ou en-cas préparés dans votre Airfryer Philips ne sont pas assez croustillants, suivez les étapes ci-dessous pour voir comment résoudre ce problème vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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