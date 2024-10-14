Assistance Philips Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants

Si vous constatez que les plats ou en-cas préparés dans votre Airfryer Philips ne sont pas assez croustillants, suivez les étapes ci-dessous pour voir comment résoudre ce problème vous-même.

Trop d'en-cas ou d'aliments sont cuits en même temps. Évitez de préparer une quantité trop importante d'en-cas ou de nourriture à la fois. Les portions plus petites cuisent ainsi de manière uniforme.



Pour vous en assurer, recouvrez le fond du panier de votre Airfryer Philips d'une seule couche d'en-cas. Les frites fraîches maison ne sont pas préparées correctement. Utilisez des pommes de terre fraîches légèrement farineuses adaptées à la préparation de frites. Si vous devez conserver des pommes de terre, ne les placez pas en milieu froid (par exemple, un réfrigérateur).



Si vous préparez des frites maison dans votre Airfryer, procédez comme suit : Épluchez les pommes de terre et coupez-les en bâtonnets. Trempez les bâtonnets de pommes de terre dans un récipient d'eau pendant au moins 30 minutes, puis séchez-les à l'essuie-tout. Versez une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive dans un saladier, puis ajoutez-y les pommes de terre coupées et mélangez jusqu'à ce qu'elles soient enrobées d'huile. Sortez les pommes de terre du saladier avec les mains ou un ustensile pour que l'excédent d'huile reste dans le saladier. Mettez les bâtonnets dans le panier. Faites frire les bâtonnets de pommes de terre à l'air chaud à 180 °C en secouant le panier à mi-cuisson. * Pour un résultat homogène, secouez le panier 2 à 3 fois pendant la cuisson. Regardez également notre vidéo ci-dessous :

Les aliments, en-cas ou frites utilisés ne sont pas prêts à cuire. Pour des résultats optimaux avec votre Airfryer Philips, utilisez des produits prêts à cuire au four. Les en-cas prêts à cuire au four deviennent dorés et croustillants lorsqu'ils sont préparés dans l'Airfryer. La température sélectionnée est incorrecte. Veuillez choisir la bonne température : La plupart des en-cas doivent être préparés à 200 °C (400 °F), à l'exception des en-cas à base de pâte. Les en-cas à base de pâte doivent cuire à 180 °C (350 °F). Le temps de préparation choisi n'est pas correct. La plupart des en-cas doivent être cuits aussi longtemps que pour une cuisson au four. Le temps de préparation pour friteuse conventionnelle est plus court et ne donnera pas les résultats escomptés. Reportez-vous au tableau des aliments dans le manuel d'utilisation de votre Airfryer ou dans l'application HomeID pour connaître les temps de cuisson recommandés par ingrédient. Ajoutez quelques minutes de cuisson si les aliments ne sont pas assez croustillants (mais veillez à ce qu'ils ne brûlent pas). Remarque :

· Secouez le panier de votre Airfryer Philips à mi-cuisson si les ingrédients se touchent.

· Pour un résultat plus uniforme, secouez le panier 2 à 3 fois lorsque vous préparez une grande quantité d'aliments.

· Veillez à bien mélanger les aliments lorsque vous secouez le panier (les couches inférieures doivent passer au-dessus et inversement) pour obtenir un résultat uniforme.

Regardez également notre vidéo ci-dessous : L'huile ou la matière grasse n'a pas été utilisée correctement. Lorsque vous préparez des plats à base de pommes de terre, de viande, ou des en-cas panés maison, utilisez un peu d'huile pour obtenir des résultats croustillants.

Optez également pour des en-cas contenant peu de matières grasses si possible. Il sera difficile d'obtenir un résultat croustillant avec des en-cas riches en matière grasse.



Pour savoir comment bien utiliser l'huile dans votre Airfryer, consultez les conseils suivants : Séchez correctement l'extérieur des aliments avant d'ajouter de l'huile.

N'utilisez pas trop d'huile car elle rend les aliments moins croustillants et plus caloriques.

La viande et la volaille peuvent être légèrement badigeonnées d'huile à l'aide d'un pinceau ou marinées pour plus de croustillant. Modèles à double panier uniquement (NA350, NA351 et NA352) Lorsque vous préparez des frites ou d'autres aliments superposés, nous vous conseillons d'utiliser le grand panier (côté droit). La plus grande surface de ce panier permet de répartir les ingrédients de manière plus uniforme. Cela permet de mieux répartir la chaleur et le flux d'air autour des ingrédients, pour une meilleure cuisson.

Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

