Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange
Si une odeur de brûlé ou de produit chimique se dégage lors de l'utilisation de votre sèche-cheveux ou de votre lisseur Philips, consultez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème.
Certains appareils de coiffage, comme les sèche-cheveux ou les lisseurs, émettent une odeur étrange lorsqu'ils sont utilisés pour la première fois. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et cette odeur disparait généralement au bout de quelques utilisations. Pour minimiser cette odeur, vous pouvez réaliser votre coiffure dans une pièce bien ventilée ou à proximité d'une fenêtre ouverte.
Si votre brosse coiffante dégage une odeur de brûlé, il se peut également que ce soit en raison de la saleté. Si de fines particules ou résidus de poussière s'accumulent sur votre sèche-cheveux ou votre lisseur, ils peuvent brûler et commencer à dégager une odeur en raison de la température élevée de l'appareil. Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement votre appareil avant chaque utilisation. Pour des instructions spécifiques concernant le nettoyage de votre brosse coiffante Philips, consultez votre manuel d'utilisation. Si les conseils ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
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