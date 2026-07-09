Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule

Si votre sèche-cheveux Philips cesse subitement de fonctionner pendant l'utilisation, vérifiez que la grille à l'arrière de l'appareil n'est pas obstruée par de la poussière ou des cheveux. Si tel est le cas, nettoyez votre sèche-cheveux en suivant les instructions de votre manuel d'utilisation.

Si vous avez essayé les solutions ci-dessus, mais que votre appareil continue de s'éteindre en cours d'utilisation, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.