Ma machine espresso Philips émet un bruit

Si de l'air est emprisonné dans votre machine espresso Philips, vous entendrez un bruit fort et l'eau ne s'écoulera pas du réservoir d'eau dans la machine.



Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

Éteignez votre machine. Videz le réservoir d'eau et retirez le filtre AquaClean (ou tout autre filtre à eau). Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. Mettez l'appareil sous tension. Lorsque votre machine est chauffée, sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler deux à trois tasses d'eau chaude.

Secouez le filtre à eau AquaClean pendant cinq secondes. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. Refixez le filtre dans le réservoir et remplissez le réservoir d'eau. Éteignez puis rallumez la machine pour la redémarrer. Sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler deux à trois tasses d'eau chaude.

Si vous utilisez un filtre à eau, voici quelques étapes supplémentaires à suivre pour vous assurer que le filtre est correctement installé et prêt à l'emploi :: Nous vous conseillons de changer votre filtre à eau AquaClean tous les trois mois pour éviter qu'il ne s'obstrue.