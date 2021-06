Lorsque vous utilisez la fonction café prémoulu pour préparer votre café, la machine doit être allumée et prête à l'emploi avant l'ajout du café prémoulu dans le compartiment prévu à cet effet.

Utilisez uniquement une cuillère (fournie) entière de café moulu et enlevez l'excédent du dessus. Si vous dépassez la quantité de café moulu, le groupe café peut être trop rempli et entraîner l'arrêt de la préparation du café. La poudre de café sera jetée et le café ne sera pas distribué.