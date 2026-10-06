Assistance Philips Il y a du café moulu sous le groupe café de ma machine espresso Philips.

Si vous trouvez du café moulu à l'intérieur ou en dessous du groupe café de votre machine espresso Philips, consultez les solutions ci-dessous ou regardez notre vidéo explicative.

Lubrifier le groupe café Si le groupe café avec ses différentes pièces n'est pas bien lubrifié, du café moulu peut se retrouver autour du groupe café. Dans ce cas, procédez comme suit pour lubrifier les pièces : Éteignez votre machine espresso et attendez qu'elle ne fasse plus de bruit (environ 15-20 secondes). Déverrouillez le groupe café et retirez-le de la machine. Rincez-le à l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre. Appliquez une fine couche de graisse sur le piston du groupe café. Appliquez une fine couche de graisse autour de l'axe situé au bas du groupe café. Appliquez une fine couche de graisse sur les glissières des deux côtés. Remarque : La graisse pour groupe café Philips HD5061 est disponible dans notre Boutique en ligne et auprès de nos revendeurs. Nettoyer le groupe café Il est normal que du café moulu tombe à l'intérieur et sous le groupe café en raison de sa finesse. Rincez le groupe café de votre machine espresso Philips et nettoyez l'intérieur une fois par semaine. Vous pouvez consulter la procédure de nettoyage plus bas, ainsi qu'un tutoriel vidéo : Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement arrêtée et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes). Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton PUSH sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. Rincez soigneusement le groupe café à l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place. Ces étapes n'ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.