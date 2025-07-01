Mon épilateur Philips ne fonctionne pas

Certains épilateurs Philips fonctionnent uniquement lorsqu'ils sont branchés, tandis que d'autres sont sans fil et doivent être chargés avant utilisation. Lisez les instructions qui figurent sur l'emballage ou le mode d'emploi pour savoir quel type de produit vous possédez.

Épilateurs sans fil

Pour des raisons de sécurité, les épilateurs sans fil ne s'allument pas lorsqu'ils sont branchés sur une prise électrique. Débranchez votre épilateur de la prise électrique et réessayez de l'allumer.

Épilateurs filaires

Les épilateurs filaires fonctionnent uniquement lorsqu'ils sont branchés sur une prise électrique. Branchez votre épilateur sur une prise électrique et réessayez de l'allumer.