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Ma brosse à dents Philips Sonicare fait trop de bruit.

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans. 
Si votre brosse à dents émet un bruit fort, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour résoudre le problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6500/03 , HX6600/52 , HX6500/33 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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