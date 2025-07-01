Assistance Philips Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.



Si votre brosse à dents vibre moins intensément qu'avant, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.



Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

1. Rechargez entièrement la batterie. Si sa batterie n'est pas complètement chargée, la brosse à dents peut nécessiter plus de puissance pour vibrer à son intensité d'origine. Nous vous recommandons de la charger pendant au moins 24 heures.



Les chargeurs des brosses à dents Philips Sonicare sont différents et ne sont pas compatibles avec les autres modèles Philips Sonicare. Nous vous recommandons de charger la brosse à dents avec le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents. 2. Désactivez EasyStart. La fonction EasyStart est activée par défaut sur certaines brosses à dents. Cette fonction augmente progressivement le niveau de vibration de votre brosse à dents après chaque séance de brossage. L'augmentation des vibrations s'étend sur les quatorze premières sessions. Si vous souhaitez que votre brosse à dents vibre normalement, nous vous recommandons de désactiver la fonction EasyStart. 3. Changez la tête de brosse. Cela peut également signifier que votre tête de brosse est usée. Nous vous recommandons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois. Vous pouvez acheter une nouvelle tête de brosse dans notre Boutique en ligne.



Si vous avez récemment remplacé votre tête de brosse, passez à l'étape suivante. 4. Changez de mode de brossage. Le mode sélectionné a un impact sur le niveau de vibration de votre brosse à dents. Certains modes de brossage sont moins puissants. C'est par exemple le cas des modes Tongue care et Sensitive. Nous vous recommandons de changer de mode de brossage pour augmenter les vibrations. Éteignez votre brosse à dents et appuyez sur le bouton de mode/intensité pour sélectionner le mode de votre choix. 5. Changez d'intensité. Certains modèles de brosses à dents permettent le réglage de l'intensité. Consultez le manuel d'utilisation pour savoir si votre brosse à dents propose le réglage de l'intensité. L'intensité sélectionnée peut avoir un impact sur le niveau de vibration de votre brosse à dents. Vous avez le choix entre différents niveaux d'intensité. Votre brosse à dents sélectionne automatiquement le niveau d'intensité en fonction de la tête de brosse que vous fixez.



Pendant le brossage, vous pouvez modifier l'intensité en appuyant sur le bouton de mode/intensité. Le réglage de l'intensité n'est pas possible lorsque le manche est éteint. Vous rencontrez toujours des problèmes avec votre brosse à dents ? Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre brosse à dents.