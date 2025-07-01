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Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement.  L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.

Les brosses à dents Philips Sonicare émettent des vibrations puissantes pour nettoyer vos dents. S'il s'agit de votre première brosse à dents électrique, cela peut vous prendre un peu de temps avant de vous habituer aux vibrations. Voici quelques conseils !

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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