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Je ne peux pas ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, il existe peut-être une solution simple. Vérifiez quel est votre modèle sur le tube et découvrez ici comment résoudre le problème vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01, XC3131/01, XC3131/61. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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