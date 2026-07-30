Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.

Si votre tête de brosse tombe du manche de la brosse à dents, fixez-la correctement.

Tenez la tête de brosse en orientant les brins dans le même sens que les boutons sur le manche. Poussez fermement la tête de brosse sur le manche de brosse à dents jusqu'à ce que vous sentiez un léger clic.

Il est normal et nécessaire qu'il existe un petit espace entre la tête de brosse et le manche de la brosse à dents. La tête de brosse doit pouvoir être mobile pour créer le bon niveau de vibrations.