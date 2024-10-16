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Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.

Si l'application HomeID plante fréquemment, essayez l'une des options suivantes, une par une : 
1. Fermez puis redémarrez l'application HomeID. 
2. Assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'application HomeID. Recherchez des mises à jour dans l'App Store. 
3. Redémarrez votre téléphone.
4. Videz le cache de votre téléphone (Settings / HomeID / Empty Cache (Paramètres / HomeID / Vider le cache))
5. En dernier recours, vous pouvez supprimer et réinstaller l'application HomeID.
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, contactez votre assistance clientèle Philips locale.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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