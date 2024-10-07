Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.
Si vous vous apercevez qu'une tétine s'est repliée ou est tombée dans le biberon, cela signifie que la valve anti-coliques peut être bloquée ou collée. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations et les étapes à suivre pour résoudre ce problème. Mais tout d'abord, il est important de savoir quel type de tétine vous avez : Natural ou Natural Response.
La nouvelle tétine Natural Response présente les caractéristiques suivantes :
bout de la tétine doté d'une fente et non d'un trou ;
motif en tourbillon autour des alvéoles ;
logo Philips Avent gris sur le biberon.
Pour savoir si vous possédez une tétine originale Natural ou la nouvelle tétine Natural Response consultez l'illustration ci-dessous.
Dans l'ancienne tétine Natural, la valve anti-coliques se trouve sous l'un des numéros imprimés à la base de la tétine. Trois numéros de tétine figurent sur les côtés dans le cas des tétines Natural, contre un seul pour les nouvelles tétines Natural Response.
Nettoyez régulièrement les tétines afin d'éviter que la valve anti-coliques ne se bouche. Tenez la tétine sous la valve et tirez fermement sur le bout jusqu'à ce que la valve s'ouvre.
Si la tétine s'écrase pendant la tétée, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème :
Retirez la tétine du biberon avec des mains propres ou à l'aide d'une pince.
Localisez la valve, située sous l'un des numéros imprimés sur la base de la tétine.
Tirez latéralement sur la tétine, en veillant à ce que la valve se trouve sur le dessus. Tirez fermement jusqu'à ce que la valve s'ouvre.
Une fois ouverte, vous pouvez poursuivre la tétée.
Sur la nouvelle tétine Natural Response, la valve anti-coliques est située à l'opposé du numéro imprimé sur la base de la tétine. Nettoyez régulièrement les tétines afin d'éviter que la valve anti-coliques ne se bouche. Massez doucement la valve entre vos doigts propres pour la réouvrir. Ne tirez pas trop fort sur le bout de la tétine pour éviter de l'endommager.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :SCY903/71 , SCY900/01 , SCY903/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›