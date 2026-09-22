Mon aspirateur sans fil Philips série 8000 a une faible puissance d'aspiration

Le filtre et/ou le cyclone sont encrassés

Si le filtre et/ou le cyclone (partie colorée dans le bac à poussière) sont encrassés, vous remarquerez que la puissance d'aspiration diminue. Pour résoudre ce problème, suivez les instructions pour nettoyer les deux pièces :

Bac à poussière/cyclone

Éteignez l'appareil (image A1).

Retirez le bac en appuyant sur le bouton tout en maintenant l'appareil à un angle de 45 degrés (image 2).

Soulevez la partie colorée pour accéder au bac (image A3). Veillez à retirer les cheveux et la saleté coincés dans le cyclone.

Videz le bac à poussière (image A4).

Rincez le bac à poussière sous le robinet. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle (image A5).

Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images A6-A7).

Filtre

Retirez le boîtier de filtre de la pièce colorée en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (image B8).

Retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (image B9).

Tapotez les deux pièces au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image B10).

Rincez le filtre en mousse (image B11) et pressez-le jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image B12). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre. Remarque : pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec la languette du filtre orientée vers le bas, afin d'éliminer la poussière profondément liée.

Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image B13).

Remontez les pièces (images B14-16).

Le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil

Si le bac à poussière n'est pas correctement fixé, cela peut entraîner des problèmes de puissance d'aspiration. Pour vous assurer que le bac à poussière est correctement fixé, alignez d'abord la partie supérieure du bac à poussière avant de le mettre en place. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous entre 1:10 et 1:15.

Remarque :

Assurez-vous d'aligner d'abord la partie supérieure du bac avant de mettre celui-ci en place.

Lorsque vous utilisez l'appareil régulièrement, assurez-vous de nettoyer le filtre au moins une fois par mois.