Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips

Les performances de votre rasoir peuvent avoir diminué, car il a besoin d'être nettoyé. Des poils ou des particules de saleté peuvent être coincés à l'intérieur, empêchant les têtes de rasage de fonctionner correctement.



Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement votre rasoir. Retirez les têtes de rasage et nettoyez également l'intérieur du rasoir. Pour obtenir des instructions de nettoyage détaillées, reportez-vous à votre manuel d'utilisation ou regardez la vidéo ci-dessous.



Sur certains rasoirs, un symbole d'alarme de nettoyage clignotera pour vous indiquer que le rasoir a besoin d'être nettoyé.



Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).