Assistance Philips Je ne parviens pas à configurer mes appareils et l'application Baby Monitor+ Philips Avent.

Si vous ne parvenez pas à configurer votre écoute-bébé connecté Philips Avent et l'application Baby Monitor+ Philips Avent, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

1. Vérifiez la connexion Wi-Fi. Vérifiez que vous avez choisi un SSID pour un réseau prenant en charge 2,4 GHz.

Vérifiez que le signal Wi-Fi est puissant et stable. Si le signal est faible, envisagez de déplacer l'unité bébé à un autre endroit, mais à 1,5 m maximum du bébé. Sinon, réinitialisez votre routeur Wi-Fi.

Utilisez un répéteur Wi-Fi pour obtenir un signal plus puissant. Utilisez le même SSID (le nom du réseau) et le même mot de passe pour le routeur et le répéteur.

Utilisez le même réseau Wi-Fi pour l'appareil mobile (smartphone) et l'écoute-bébé.

Vérifiez la LED sur l'unité bébé. Si elle clignote en rouge (pendant l'appairage de l'unité bébé avec l'application), le SSID ou le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. Recommencez le processus de configuration en utilisant le mot de passe correct.

Si la LED de l'unité bébé devient rouge fixe, cela signifie que l'écoute-bébé est connecté au routeur Wi-Fi, mais pas à Internet. Vérifiez que vous disposez d'un accès à Internet en vous connectant à d'autres applications telles que YouTube, Facebook, etc. Si les autres applications ne répondent pas, réglez votre problème d'accès Internet. Si vous disposez d'une connexion Internet, le serveur est peut-être temporairement indisponible. Attendez 30 minutes, puis recommencez le processus de configuration.

Assurez-vous que d'autres appareils n'interfèrent pas avec l'écoute-bébé. Des appareils tels que les micro-ondes, les ordinateurs portables, etc. peuvent interférer avec le signal Wi-Fi. Essayez de changer d'emplacement ou augmentez la distance entre ces appareils et votre écoute-bébé. 2. Scannez le QR code. Tenez votre smartphone affichant le QR code à une distance correcte de la caméra de l'écoute-bébé. La distance doit être comprise entre 5 et 15 centimètres.

Si la caméra ne parvient toujours pas à lire le QR code, assurez-vous que la pièce est suffisamment éclairée. Vérifiez la luminosité de l'écran et modifiez-la si nécessaire.

Si le mode nuit est activé, désactivez-le, réglez la luminosité de l'écran, puis réessayez. Lorsque l'écoute-bébé a lu le QR code, un signal sonore de confirmation retentit et la LED de l'unité-bébé devient blanche. Lorsque l'écoute-bébé a lu le QR code, un signal sonore de confirmation retentit et la LED de l'unité-bébé devient blanche. 3. Vérifiez les LED. Une LED blanche indique que l'unité bébé est connectée au routeur Wi-Fi. L'unité-bébé est prête à se connecter à l'application.

Une LED verte indique qu'elle est prête à être connectée à l'unité parents. 4. Ajoutez de nouveaux appareils et utilisateurs correctement. Il est possible que trois personnes surveillent déjà votre bébé. L'application permet uniquement à trois personnes/utilisateurs de surveiller en même temps. Si vous disposez de droits d'administrateur, vous pouvez supprimer l'accès de l'un des invités pour pouvoir surveiller à votre tour. 5. Rétablissez les paramètres d'usine. Veuillez noter que pour l'écoute-bébé connecté Philips Avent Premium (SCD971, SCD973), les données sur le sommeil seront supprimées lors de la réinitialisation. Si vous souhaitez consulter les données après la réinitialisation, effectuez des captures d'écran sur l'application juste avant.



Pour réinitialiser, suivez les étapes ci-dessous : Sur l'unité parents, appuyez simultanément sur le bouton de mode et sur le bouton « Répondre à bébé » pendant environ 10 secondes. Lorsque le message à l'écran vous demande de confirmer, appuyez sur Continuer (Continue). Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'unité bébé pendant au moins 10 secondes. La LED clignote en vert et en orange. Le rétablissement des paramètres d'usine est terminé lorsque la LED s'allume en vert fixe. Vous devez mettre à jour tous les paramètres, y compris le SSID (nom de réseau) du routeur Wi-Fi connecté, le mot de passe et les utilisateurs de l'application. Vous pouvez maintenant réappairer l'écoute-bébé à l'application. 6. Contactez-nous Vous rencontrez toujours des problèmes pour configurer votre écoute-bébé connecté Philips Avent ?

Si aucun de ces conseils ne vous aide, contactez-nous.