Ma machine espresso Saeco ne distribue pas de café

Un groupe café sale ou obstrué peut empêcher votre machine espresso de distribuer du café. Il est important de rincer le groupe café une fois par semaine. Suivez les étapes ci-dessous ou regardez notre didacticiel vidéo :

Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes) Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous Rincez soigneusement le groupe café avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place