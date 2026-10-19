Le café de ma machine espresso Saeco est fade

Il est important de rincer le groupe café une fois par semaine car un filtre sale peut causer un mauvais écoulement de l'eau et affecter le goût du café.



Pour le nettoyer, suivez les étapes ci-dessous ou regardez notre tutoriel vidéo :

1. Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes).

2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous.

3. Rincez soigneusement le groupe café avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place

