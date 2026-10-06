Je n'arrive pas à insérer le groupe café dans ma machine espresso Saeco

Avant d'essayer d'insérer le groupe café, assurez-vous qu'il est réglé en position neutre.



Le groupe café est en position neutre lorsque la flèche figurant sur le cylindre jaune, situé sur le côté du groupe café, est alignée sur la flèche noire et sur « N. ». Le crochet jaune sur le côté doit être en position verticale (voir l'image ci-dessous pour référence).



Pour régler le groupe café en position neutre et le remettre en place dans la machine, suivez ces étapes :



1. Laissez le groupe café sorti et fermez la trappe de l'appareil. Remettez toutes les autres pièces dans la machine (bac d'égouttement/bac à marc de café/réservoir d'eau).

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine. Attendez jusqu'à ce que l'appareil n'émette plus aucun son (cela peut prendre jusqu'à 15 à 20 secondes).

3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Ne faites rien comme ouvrir la trappe ou retirer le bac d'égouttement ou le réservoir d'eau avant que la machine à café ne soit prête à l'emploi.

4. Réglez le groupe café en position neutre avant de l'insérer. Pour mettre le groupe café en position neutre, abaissez d'abord le levier jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la base du groupe café (voir image 1). Vérifiez ensuite que le crochet jaune est dans la position la plus haute. Si ce n'est pas le cas, ne le poussez pas vers le haut (voir image 2)

5. Ouvrez la trappe de l'appareil et replacez le groupe café dans la machine à l'aide des rainures latérales jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Fermez la trappe de l'appareil et éteignez la machine, puis rallumez-la.

Remarque : Les instructions peuvent varier en fonction du modèle spécifique de votre machine espresso. Pour obtenir des instructions détaillées plus précises, consultez le manuel d'utilisation.