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Ma machine Saeco ne moud pas les grains de café.

Si votre machine espresso Saeco ne moud pas les grains de café alors que le broyeur tourne, vous devez peut-être déboucher l'entonnoir à café et modifier le réglage de la mouture. Obtenez plus de renseignements à ce sujet sont disponibles ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SM8889/00, SM6680/00, SM6685/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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