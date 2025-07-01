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Mon OneBlade 360 Connected ne s'appaire pas à mon téléphone.

Si votre OneBlade 360 Connected* ne s'appaire pas à votre appareil mobile, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

*Veuillez noter que ces informations s'appliquent uniquement au OneBlade 360 Connected. Les utilisateurs d'autres modèles de OneBlade peuvent ajouter manuellement leurs appareils à leur profil sur l'application OneBlade, mais ne peuvent pas les connecter via Bluetooth®.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP4631/65 , QP4530/30 .

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